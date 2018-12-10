Апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста рассмотрят 18 декабря

Стало известно, когда будут рассмотрены апелляционные жалобы представителей форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Их рассмотрят до Нового года.

Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены обжаловать решение суда о продлении заключения игроков под стражей до 8 февраля 2019 года.

Заседание Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого рассмотрят 18 декабря. Начало заседания – в 10:00 по московскому времени.

Согласно решению суда, футболисты и их друзья остались под стражей до 8 февраля как обвиняемые по делам о драках в центре Москвы.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Конова