«Локомотив» интересуется защитником «Ботафого» Игором Рабелло

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rabello

В «Локомотив» может перейти 23-летний защитник «Ботафого» Игор Рабелло. Его стоимость оценивается в 2 млн евро.

Защитник «Ботафого» Игор Рабелло может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает журналист Globo Ренан Моура в своем Твиттере. По его словам, железнодорожники сделают официальное предложение по нему в ближайшие пару дней.

Ранее агент Рабелло Анселмо Паива заявил об интересе к своему клиенту со стороны российского клуба и оценил трансфер в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что этим клубом является «Спартак».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Ренана Моура

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