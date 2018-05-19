«Локомотив» интересуется защитником «Ботафого» Игором Рабелло

В «Локомотив» может перейти 23-летний защитник «Ботафого» Игор Рабелло. Его стоимость оценивается в 2 млн евро.

Защитник «Ботафого» Игор Рабелло может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает журналист Globo Ренан Моура в своем Твиттере. По его словам, железнодорожники сделают официальное предложение по нему в ближайшие пару дней.

Ранее агент Рабелло Анселмо Паива заявил об интересе к своему клиенту со стороны российского клуба и оценил трансфер в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что этим клубом является «Спартак».

RAPIDINHA: O Lokomotiv, da Rússia, seria o clube interessado no zagueiro Igor Rabello. Os russos deve oficializar proposta nos próximos dias ao Botafogo #FutGloboRadio — Renan Moura (@renanmouraglobo) May 19, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Ренана Моура