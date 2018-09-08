Клаудио Маркизио: «Рибалта сразу убедил меня присоединиться к «Зениту»

Полузащитник Клаудио Маркизио рассказал о своем решении перейти в «Зенит». Стало ясно, кто сыграл важную роль в этом трансфере.
«Я встретился со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня.
Теперь я должен присоединиться к клубу, познакомиться с тренером и командой, поблагодарить их за предоставленный шанс.
«Зенит» – хорошо организованный клуб, некоторых игроков я уже знал. «Зенит» хочет завоевать чемпионский титул и вернуться в Лигу чемпионов. Поэтому я принял их предложение», – сказал Маркизио.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia