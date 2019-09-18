Скончался бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет. С 2013 года игрок страдал болезнью Лу Герига.

Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 годы. В 2006 году полузащитник переехал в Санкт-Петербург на правах аренды, зимой 2007 года Риксен стал полноценным игроком «Зенита».

В Санкт-Петербурге Риксен стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца». В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба «Рейнджерс», за который играл с 2000 по 2006 годы.

В прошлом году в голландском городе Ситтард, рядом с домашним стадионом местного клуба «Фортуна», была открыта статуя Риксена. В этой команде он начинал карьеру.

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: Sky Sports