Премьер-лига. 25-й тур. «Краснодар» обыграл «Зенит» на последних минутах

Питерский «Зенит» принял «Краснодар». Команда Мусаева вырвала 3 очка на последних минутах.

Премьер-лига. 25-й тур.

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР – 1:2 (1:1)

Санкт-Петербург. 7 апреля.

Стадион: «Санкт-Петербург». 47306 зрителей

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Зенит»: Лунев , Иванович, Мевля, Оздоев (Кузяев, 72), Жирков, Смольников, Ригони (Полоз, 82), Ерохин, Паредес, Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Рамирес, Шатов (Шишкин, 78), Газинский, Перейра (Вандерсон, 71), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Классон, Смолов.

Голы: Шатов (22), Ерохин (33), Классон (88).

Предупреждения: Паредес (63), Мамаев (82), Мевля (85), Смолов (90).



14 (6) удары(в створ) 9 (5)

11 фолы 14

10 угловые 4

0 офсайды 5

44 % владения мячом 56

На редкость первый тайм получился полным моментов. Что «Зенит», что «Краснодар» провели почти всю первую половину матча в атаке. Пару раз даже забили: Шатов открыл счёт на 22-й минуте, а Ерохин сравнял на 33-й. А вот Заболотному забить не удалось: перекладина помешала. Несколько раз спасал «Зенит» Андрей Лунев. Несмотря на это, питерская команда не раз допускала ошибки у своей штрафной. Однако «Краснодар» моменты не реализовывал. Во втором тайме заметно прибавил «Зенит». Количество атак сине-бело-голубых увеличилось, а голкипер «Краснодара» Синицын стал главным героем «быков». Несмотря на упорство «Зенита», команда Мусаева нашла, чем ответить. На 88-й минуте Классон сумел поразить ворота Лунева и принести победу своей команде. Таким образом, «Краснодар» смог в третий раз в своей истории обыграть питерский «Зенит».

Фото: официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»