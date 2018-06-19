Роман Абрамович оплатил поездку 30 больных детей на матчи ЧМ-2018

Владелец «Челси» Роман Абрамович помог больным детям, живущим с серьезными ограничениями, посетить матчи ЧМ-2018 в России. Он оплатил им поездку.

51-летний российский миллиардер пожертвовал шестизначную сумму израильскому благотворительному фонду Fulfilling Dreams, который занимается организацией походов больных детей на крупные спортивные мероприятия.

Деньги Абрамовича и и пожертвования из других стран позволили организации устроить рейсы из Израиля в Россию, оплатить отели и продукты питания в течение недельного пребывания детей в России.

Группа из 68 человек, которая включает в себя 38 опекунов, посетит три матча чемпионата мира. Они уже побывали на игре Германии и Мексики (0:1), а также увидят вживую матчи Польши и Сенегала во вторник и Португалии и Марокко в среду.

«Это лучшее время в моей жизни. Я никогда не была за границей, а футбол – моя жизнь», – сказала 9-летняя Полина Фельдман, страдающая от церебрального паралича.

«Я все еще не могу поверить, что я здесь. Посещение матчей чемпионата мира – моя главная мечта. Все люди очень добры к нам, просят разрешения сделать с нами фотографии, словно мы звезды», – сказал 20-летний Зидан Абу, у которого также церебральный паралич.

Абрамович уже в третий раз помогает фонду отправить больных детей на футбольный турнир. Он переводил деньги для организации рейсов на ЧМ-2014 в Бразилию и на Евро-2016 во Францию.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN