Президент «ПСЖ» о слухах про Неймара: «Нам это очень не нравится, и мы обсудили это с «Реалом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о слухах про переход форварда Неймара в «Реал». Его они не очень радуют.

«Если честно, это немного разочаровывает, потому что общаться с нашими игроками – это нечестно со стороны других клубов.

Нам это очень не нравится, и в какой-то момент мы обсудили это с «Реалом». У нас с ними хорошие отношения, мадридцы уважают «ПСЖ», надеюсь, это правда. Мы уважаем «Реал» и их президента Флорентино Переса.

Думаю, важно, чтобы никто не работал тайком. Если что-то происходит, то лучше обсудить это, чем говорить Пересу или кому-то еще о том, что нам нравится, а что не нравится. Мы ждем этого от всех клубов, не только от «Реала», – сказал Аль-Хелайфи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca