Эмануэль Маммана: «Очень хочется, чтобы в этом году «Зенит» наконец выиграл титул»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в преддверии матча с «Анжи» рассказал о своем состоянии после травмы. Футболист уже настроен на игру.

– В Махачкалу на матч с «Анжи» собираетесь?

– Все мысли уже о чемпионате. О том, что мне надо вновь стать игроком основного состава, а «Зениту» – продолжать набирать темп и очки. Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул.

– Какое-то время вы наблюдали за командой со стороны. Какие изменения в ней подметили?

– Мне кажется, произошло некое качественное обновление. Сейчас вижу перед собой более сплоченный коллектив, более счастливый, радостный. О новом тренере я, кстати, раньше знал немного. Но с первого же дня стало понятно: это тот специалист, который объединил вокруг себя игроков. В том числе за счет этой качественной перемены «Зенит» может прийти к золоту. К слову, за последние полгода я хоть и не играл, но благодаря поддержке ребят и болельщиков почувствовал себя игроком петербургской команды еще глубже. Теперь хочется доказать принадлежность к клубу и своей игрой.

– С Александром Кокориным вы за полгода сроднились, как братья?

– Можно и так сказать (улыбается). Мы провели бок о бок очень много времени. И теперь я знаю его гораздо лучше. Не только как отличного игрока, но и такого же человека.

– В борьбе за место в составе нападающий Кокорин сейчас в более выгодном положении, чем защитник Маммана?

– Если посмотреть на общую статистику замен – да. По ходу матчей полузащитников и нападающих меняют чаще, чем защитников. С учетом задач средней и передней линий такая ротация понятна. Если ошибется вышедший на замену защитник – всей команде будет гораздо хуже. Так что мне, возможно, придется подождать больше, чем Кокорину. Я это понимаю. Тем старательнее буду работать на тренировках, – сказал Маммана.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»