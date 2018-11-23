Адвокат Александра Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес футболиста

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что ее подзащитный подвергся оскорблениям в ходе конфликтов с водителем Виталием Соловчуком. Также оскорбления имели место быть и в конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

— Сегодняшнее посещение братьев Кокориных в СИЗО связано с проведением следственных действий, о содержании которых я рассказать не могу по причине подписки о неразглашении.

Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним.

Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве.

Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.

Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, «уе**ном», что бы вы сделали?

Предлагаю 3 варианта:

— сбежали;

— вызвали полицию;

— ответили адекватно, с вашей точки зрения, — написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка».

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Стукаловой