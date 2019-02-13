Матч Павла Мамаева в СИЗО: 2 тайма по 20 минут, две команды по шесть человек – 5 полевых и 1 вратарь

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о формате завтрашнего футбольного матча в СИЗО «Бутырка». Футболист примет в нем участие.

– Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок, с каждой стороны – по шесть человек, 5 полевых и 1 вратарь. Формат – 2 тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

Подобное мероприятие в таком формате проводится впервые, мне кажется, это знаковое событие для всех лиц, находящихся под стражей в «Бутырке». Возможно, данный опыт распространится и на другие следственные изоляторы.

– Игра состоится в прогулочном дворике?

– Нет, прогулочный дворик не подходит для такого мероприятия по размеру – слишком мал. Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру.

Возможно, в дальнейшем в прогулочных двориках СИЗО предусмотрят возможность проводить спортивные игры, я имею в виду футбол, волейбол, баскетбол и прочие активные виды спорта, связанные с двигательной нагрузкой, – сказал адвокат.

14 февраля клуб Мамаева, «Краснодар», примет немецкий «Байер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ранее суд продлил Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину срок содержания под стражей до 8 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»