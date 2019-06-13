«Рубин» подписал вратаря «Анжи» Дюпина

Автор: Никола Косич 0

«Рубин» объявил о подписании контракта с 31-летним голкипером Юрием Дюпиным. Контракт с игроком заключили на сезон 19/20.

«Юрий — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

В прошедшем сезоне чемпионата России Дюпин провел 30 матчей, пропустил 50 мячей и 6 матчей провел на ноль.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»

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