«Рубин» подписал вратаря «Анжи» Дюпина

«Рубин» объявил о подписании контракта с 31-летним голкипером Юрием Дюпиным. Контракт с игроком заключили на сезон 19/20.

«Юрий — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

В прошедшем сезоне чемпионата России Дюпин провел 30 матчей, пропустил 50 мячей и 6 матчей провел на ноль.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»