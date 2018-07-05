Клубы серии А могут потерять 700 млн евро из-за запрета в Италии на рекламу азартных игр

В Италии с 1 января 2019 года будет введен полный запрет на рекламу азартных игр. Исключение будет сделано только для контрактных соглашений, срок действия которых истекает позднее. Также запрет не коснется государственной лотереи и ее продуктов.

Запрет на рекламу будет распространяться на всех площадках – телевидении, радио и интернет-сайтах. Все спортивные клубы страны не смогут сотрудничать и заключать спонсорские сделки с соответствующими компаниями.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 50 тысяч евро. Средства пойдут в благотворительный фонд по борьбе с патологическим влечением к азартным играм.

Данный запрет может оказать серьезное негативное влияние на клубы итальянской серии А.

В заявлении лиги говорится, что запрет повлечет за собой неравенство в отношении других европейских стран и принесет ущерб конкурентоспособности итальянским клубам.

Более половины клубов серии А в той или иной мере сотрудничают с компаниями, имеющими отношение к азартным играм.

Возможные финансовые потери клубов оцениваются в 700 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Soccerex