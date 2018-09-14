Всего дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже, чем «Локомотив»-2018/19

Автор: Поршнев Тимофей 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

В семи стартовых турах «Локомотив» набрал всего девять очков. Только два раза действующий чемпион начинал турнир хуже.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:1). Железнодорожники выиграли в этом сезоне лишь два матча и, набрав 9 очков, занимает восьмое место в таблице.

Дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже. В 2003 году «Локомотив», ставший чемпионом в сезоне-2002, в 7 турах набрал 7 очков, а «Спартак» в сезоне-2017/18 после победы в премьер-лиге в сезоне-2016/17 имел в своем активе 8 очков после 7 игр.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бенедикт Хеведес собирается посетить матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

Оренбург-Локомотив

Премьер-лига. 3-й тур. «Оренбург» победил «Локомотив» на последних минутах матча

Премьер-лига. 6-й тур. «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 