Всего дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже, чем «Локомотив»-2018/19

В семи стартовых турах «Локомотив» набрал всего девять очков. Только два раза действующий чемпион начинал турнир хуже.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:1). Железнодорожники выиграли в этом сезоне лишь два матча и, набрав 9 очков, занимает восьмое место в таблице.

Дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже. В 2003 году «Локомотив», ставший чемпионом в сезоне-2002, в 7 турах набрал 7 очков, а «Спартак» в сезоне-2017/18 после победы в премьер-лиге в сезоне-2016/17 имел в своем активе 8 очков после 7 игр.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»