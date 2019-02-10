Нголо Канте: «Самое важное – пробиться в зону Лиги чемпионов»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне. Футболист также назвал, что самым важным является для лондонского клуба.

«Я думаю, мы немного отстали, чтобы бороться за титул, но мы постараемся делать все, что можем, до конца сезона. Самое важное для нас – попасть в четверку. Если мы будем играть очень хорошо и сможем бороться за титул, то почему бы и нет, но самое важное – пробиться в зону Лиги чемпионов», — заявил француз.

Хавбек добавил, «синим» необходимо много работать и двигаться вперед, чтобы добиться желаемого результата. Кроме того Канте заметил, что он прибавляет в игре, а также продолжает трудиться так, как хочет главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси»