Томас Тухель — новый тренер «ПСЖ».

44-летний немец Томас Тухель стал главным тренером «ПСЖ». Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Специалист приступит к выполнению своих обязанностей в начале июля. Он сменит на посту главного тренера команды испанца Унаи Эмери, который возглавлял «ПСЖ» с 2016 года. Под его руководством команда из Парижа досрочно стала чемпионом Франции сезона-2017/18, а также дважды выиграла Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Paris Saint-Germain are delighted to announce that Thomas Tuchel will be the new first-team coach next season !

The German tactician has signed a two year contract with the French champions 🔴🔵 pic.twitter.com/JoeU0jMqFC

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 14, 2018