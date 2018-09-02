Премьер-лига. 6-й тур. «Зенит» и «Спартак» не выявили сильнейшего

Главным матчем 6-го тура чемпионата России стало противостояние «Зенита» и «Спартака». На сей раз никто не одержал победу.

Премьер-лига. 6-й тур

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 0:0

Санкт-Петербург. 2 сентября.

Стадион: «Крестовский». 61467 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия, 27), Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Глушаков (Попов, 79), Роша (Самедов, 63), Зе Луиш.

Предупреждения: Боккетти (34), Рассказов (45), Иванович (45), Зе Луиш (54), Мельгарехо (83), Попов (90).

13 (7) удары (в створ) 5 (1)

14 фолы 10

5 угловые 1

1 офсайды 3

54 % владения мячом 46

Последний раз «Спартак» одерживал победу в Санкт-Петербурге 6 лет назад. В 5 из 6 последний домашних матчей «Зенит» громил своего принципиального соперника. Но на сей раз забить не удалось. Ни одной из команд. Был подхват мяча Маком, который отдал пас на Эрнани, но вратарь «красно-белых» поймал мяч. Ерохин в первом тайме прекрасно пробил головой, но Максименко парировал этот удар. Одним словом, поразить ворота сегодня никому не удалось. Команды разошлись миром с одним очком каждый.

Фото: твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»