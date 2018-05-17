«Атлетико» в финале Лиги Европы обыграл «Марсель» (3:0) и в третий раз в истории выиграл турнир. Испанские клубы выиграли подавляющее большинство еврокубков за последние годы.

Таким образом, испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

Лишь «Манчестр Юнайтед», выиграв Лигу Европы-2016/17, нарушил гегемонию «Реала» (3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА), «Барселоны» (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), «Севильи» (3 Лиги Европы) и «Атлетико» (Лига Европы).

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live