Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе

Автор: Лидия Дидык 0

Атлетико

«Атлетико» в финале Лиги Европы обыграл «Марсель» (3:0) и в третий раз в истории выиграл турнир. Испанские клубы выиграли подавляющее большинство еврокубков за последние годы. 

Таким образом, испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

Лишь «Манчестр Юнайтед», выиграв Лигу Европы-2016/17, нарушил гегемонию «Реала» (3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА), «Барселоны» (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), «Севильи» (3 Лиги Европы) и «Атлетико» (Лига Европы).

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote Live

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