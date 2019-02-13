Ирландский защитник «Вест Хэма» Деклан Райс хочет выступать за сборную Англии

Автор: Поршнев Тимофей 0

Declan Rice

Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс сообщил о намерении выступать за сборную Англии. Он сыграл 3 матча за Ирландию.

20-летний игрок опубликовал в твиттере заявление, в котором сообщил о своем решении. Он подаст заявку в ФИФА с просьбой сменить футбольное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Англии.

Райс родился и вырос в Лондоне, но выступал за сборную Ирландии, начиная с команды U-16, из-за ирландского происхождения.

Игрок дебютировал за сборную Ирландии в марте 2018 года и сыграл в 3 товарищеских матчах за национальную команду.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Деклана Райса

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