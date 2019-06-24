Дани Себальос может перейти в «Милан» на правах аренды

Испанский полузащитник может перебраться в чемпионат Италии. В его услугах заинтересован «Милан».

Руководство миланского клуба рассчитывает усилить атакующую линию команды этим летом. Одним из приоритетных вариантов рассматривается хавбек «Реала» Дани Себальос.

«Сливочные» не готовы полностью расставаться с игроком. Таким образом, «королевский клуб» будет рассматривать предложения лишь по аренде футболиста.

Отмечается, что «россонери» хотят предложить мадридцам аренду на 2 года с дальнейшим правом выкупа. Общая стоимость аренды может составить порядка 8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Себальос провел 23 матча в чемпионате Испании. В его активе 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia