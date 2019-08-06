Станислав Черчесов рассказал о возможном совмещении постов в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, может ли он возглавить какой-нибудь футбольный клуб. При этом совмещать с этим пост в национальной команде.

«Возможно всегда все, главное, хотим мы этого или нет и принесет ли это кому-то пользу. Каждый занимается своим делом. Сейчас я являюсь главным тренером сборной России, я сконцентрирован на своей работе, она достаточно интересна, сложна и специфична. Работать нужно там, где ты работаешь», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 55-летний специалист занял пост главного тренера в российской национальной команде в 2016 году.

На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала турнира. По итогам выступления команды на домашнем ЧМ РФС продлил контракт с Черчесовым на два года. ФИФА в прошлом году номинировала россиянина на звание тренера года.

Команда Черчесова в следующем матче встретится со сборной Шотландии в рамках отборочного этапа Евро-2020. Игра состоится 6 сентября в Глазго.

Фото: Global Look Press

Источник: «Россия 24»