Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике

Главный тренер мексиканской команды «Дорадос» Диего Марадона поддержал пострадавших от сильных дождей и наводнений в штате Синалоа. Он выступил с видообращением в официальном твиттере клуба.

💛 Diego Armando Maradona también se suma por un #SinaloaDiferente . 🙌 pic.twitter.com/YUYyC9Gij4 — #HazlaDeDiez (@Dorados) September 22, 2018

В своем обращении аргентинец выразил слова поддержки тем, кто пострадал от стихийного бедствия, призвал поддержать их финансово. Сам он также обещал оказать материальную поддержку. Также Марадона заявил, что подпишет 100 футбольных мячей, которые будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут пострадавшим от наводнения в Мексике.

Стоит отметить, что по причине непрекращающихся в мексиканском штате Сианола проливных дождей погибло несколько человек и пострадали некоторые населенные пункты.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Дорадос»