Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду. Он намерен продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, действующий запрет на трансферы, наложенный на лондонский клуб, может помещать приобретению футболиста. Теперь его будущее зависит от того, сумеет ли «Челси» отсрочить или попытаться отменить решение УЕФА.

Ранее, организация наложила запрет на команду на регистрацию новых игроков.

Кроме того, Ковачичем интересуются «Интер» и несколько клубов АПЛ. Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 26 матчей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca