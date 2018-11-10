Оливье Тилль: «До перехода в «Уфу» я был любителем. Заменял учителя в школе и получал 39 евро в час»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказал о своей жизни в Люксембурге. Также он рассказал о разнице между российским и люксембургским футболом.

– Правда ли, что в «Прогресе» больше половины футболистов – любители?

– Да, это правда, большинство футболистов моей бывшей команды – любители. Что касается меня, то я тоже был любителем до перехода в «Уфу».

– В одном из интервью ты сказал, что работал учителем, какой предмет ты преподавал? Это были частные уроки или работа в школе?

– Не совсем учителем, я скорее выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок.

Это было именно в школе, и я преподавал языки – немецкий, французский. Я получал 39 евро в час.

– Что изменилось у тебя в Уфе?

– Я поменял город, страну. Стал профессиональным футболистом, получил хороший контракт.

Теперь мне больше не нужно заниматься преподавательской деятельностью, могу полностью сконцентрироваться на футболе. Я счастлив жить своей новой жизнью в Уфе.

– Футбол в России сильно отличается от футбола в Люксембурге?

– Во-первых, здесь играют профессионалы. Во-вторых, здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч – как настоящая битва.

Но за последние годы футбол в Люксембурге стремительно развивается, мы делаем очень многое для юных футболистов. Все ведь идет из детского футбола, они тренируются каждый день, и если игроки будут получать футбольное образование с самых юных лет, то прогресс будет налицо.

– В следующем матче «Уфа» принимает самый титулованный клуб России – «Спартак», что можешь рассказать об этой команде?

– Знаю только, что «Спартак» – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить.

Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу, – сказал Тилль.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Уфы»