Антонио Конте может возглавить «Милан»

Руководство «Милана» может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо. Главный претендент на пост — Антонио Конте.

Причина — плохие результаты команды на старте сезона: в пяти играх чемпионата Италии «россонери» три раза сыграли вничью, один раз проиграли и однажды одержали победу.

Основным претендентом на замену Гаттузо считается экс-главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте. 49-летний итальянец был уволен из лондонского клуба 12 июля 2018 года — сейчас он требует от руководства «синих» неустойки в размере 10 миллионов евро.

Гаттузо возглавляет «Милан» с 27 ноября 2017 года. В прошлом году под его руководством «россонери» заняли 6-е место в серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport