Джанлуиджи Буффон: «Без Неймара «ПСЖ» в опасности»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон считает,что травма Неймара может сыграть с клубом злую шутку. По его мнению, без бразильца команде будет тяжко.

«Каждый год я думаю, что вот это может быть тот самый год. Но прошло уже 24 года с тех пор, как я пытаюсь выиграть Лигу чемпионов.

Это очень сложно сделать. Нужно еще и немного везения. Прямо сейчас для нас это особенное время, потому что Неймар получил травму.

Для нас Ней очень важный игрок, потому что он делал невероятные вещи для команды в течение последних трех месяцев. Как по мне, без него «ПСЖ» в опасности», – сказал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com