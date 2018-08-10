Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прекратил выступления за национальную сборную. 32-летний хорват обратился к болельщикам с официальным заявлением, где рассказал, что завершает международную карьеру.

«Когда я впервые надел футболку национальной сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ребенком. Я даже не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и жизни в целом.

После 145 игр, в том числе 103 за основную сборную, пришло время попрощаться и сказать спасибо. Спасибо всем людям, с которыми я делил раздевалку сборной на протяжении всех этих лет, многие из этих людей стали моими друзьями на всю жизнь.

Для меня было честью играть против лучших сборных на самых престижных турнирах. Особенным опытом стал ЧМ-2018 в России. Это гордость, счастье, большая привилегия. Этот чемпионат принес мне эмоции, о которых в 16 лет я не мог и мечтать.

Я всегда отдавал всего себя игре за Хорватию. Я многому научился. Навсегда останусь самым большим поклонником нашей сборной. Хорватия – превыше всего!» – сказано в послании Чорлуки.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Федерации футбола Хорватии