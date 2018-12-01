Премьер-лига. 16-й тур. «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

В первом субботнем матче 16-го тура чемпионата России «Енисей» принял «Ахмат». Команды сыграли вничью.

Премьер-лига. 16-й тур

ЕНИСЕЙ — АХМАТ — 1:1 (0:0)

Красноярск. 1 декабря.

Стадион: «Центральный». 231 зритель

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Бодул, 75), Кичин, Гаджибеков, Занев, Фатуллаев (Торбинский, 68), Зотов, Огуде, Саркисов, Комков, Кутьин (Комолов, 45).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбия (Родолфу, 78), дос Сантос, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 70).

Голы: 0:1 — Мохаммади (69), 1:1 — Кичин (81, с пенальти).

Предупреждения: Семенов (31), Гащенков (33), Огуде (36), Родолфу (81).

9 (3) удары (в створ) 3 (2)

15 фолы 13

3 угловые 2

3 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Игра проходила при температуре в -14 градусов. Это вызывало сильное недовольство со стороны «Ахмата», но матч все-таки состоялся. И гости даже сумели открыть счет. Во втором тайме Юрченко допустил серьезную ошибку, не сумев среагировать на навес слева от Мохаммади. Но «Енисею» крупно повезло, ведь через несколько минут был назначен пенальти за подножку Плиева Зотову в ворота «Ахмата». Кичин уверенно пробил под перекладину, сравняв счет. Таким образом, при не далеко не самой лучшей погоде команды сумели забить по одному голу.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»