VAR используют офлайн в матче «Динамо» — «Спартак»

Автор: Тимофей Поршнев 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам в России Леонид Калошин рассказал о тестировании VAR в РПЛ. Нововведение будет не в каждом матче.

«В игре ЦСКА – «Рубин» использовалась система видеопомощи арбитрам. Это не тестовый режим, но еще не боевой. Идет интенсивный процесс подготовки, и одним из этапов является проведение офлайн-матчей.

Это отличается от полноценных матчей тем, что нет коммуникации с арбитрами на поле. Это определенный этап, чтобы стать ближе к требованиям IFAB и ФИФА.

В этом туре VAR офлайн также запланирован на матчах «Динамо» – «Спартак», «Краснодар» – «Оренбург». Каждый тур и каждую стадию Кубка России будем это делать.

У нас планируется, что каждый потенциальный видеоассистент должен провести определенное количество таких матчей», – сказал Калошин.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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