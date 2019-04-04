«Ювентус» может стать чемпионом в воскресенье

«Наполи» проиграл «Эмполи» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Италии. Этот проигрыш приблизил «Ювентус» к очередному чемпионству.

Благодаря поражению «Наполи» отрыв лидера серии А «Ювентуса» от неаполитанцев, идущих на втором месте, вырос до 18 очков. Впервые в истории чемпионатов Италии к 30-му туру лидер создавал себе такой отрыв.

«Ювентус» может стать чемпионом уже в ближайшем туре, если победит в субботнем матче с «Миланом», а «Наполи» в воскресенье проиграет дома «Дженоа». В таком случае отрыв «Ювентус» вырастет до 21 очка. Именно столько может набрать «Наполи», если выиграет семь оставшихся матчей, однако это уже не позволит неаполитанцам обойти Турин, поскольку в личных встречах команда потерпела два поражения.

Еще ни разу чемпион в Италии не определялся ранее чем за пять туров до окончания чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta