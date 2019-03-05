Стали известны судьи, которые обслужат матчи 19-го тура Российской премьер-лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России. Об этом стало известно из официального сайта РФС.
9 марта (суббота)
«Крылья Советов» – «Енисей»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА – «Рубин»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
10 марта (воскресенье)
«Ростов» – «Арсенал»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит» – «Уфа»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Динамо» – «Спартак»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» – «Локомотив»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
11 марта (понедельник)
«Ахмат» – «Урал»
Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Краснодар» – «Оренбург»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС