Стали известны судьи, которые обслужат матчи 19-го тура Российской премьер-лиги

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России. Об этом стало известно из официального сайта РФС.

9 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Енисей»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКА – «Рубин»

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

10 марта (воскресенье)

«Ростов» – «Арсенал»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Зенит» – «Уфа»

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Динамо» – «Спартак»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Анжи» – «Локомотив»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

11 марта (понедельник)

«Ахмат» – «Урал»

Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Краснодар» – «Оренбург»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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