Агент Криворученко: «Скорее всего, будет небольшой срок, но условный»

Практикующий адвокат Виталий Криворученко поделился прогнозом о том, как закончится дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Скорее всего, будет небольшой срок, но условный. Есть такая поговорка: бей своих, чтоб чужие боялись. Им избрали мерой пресечения заключение под стражей в целях профилактики, потому что дело имело большой общественный резонанс. Хотели показать, что наших звезд тоже можно привлечь. По той же причине некоторые губернаторы и министр Улюкаев отбывают наказание. Надо показать, что у нас перед судом и законом все равны. Это будет публичная порка. Их реально не посадят, но будет общественный резонанс, чтобы научить других.

Им вменяют преступление средней тяжести, они ранее не судимы, признали свою вину, в этой ситуации суд, чтобы дать реальное наказание, должен мотивировать свое решение. У них заслуги перед родиной, положительные характеристики, за них уже поручился Кадыров, сказав, что возьмет их в «Ахмат», какое бы наказание им в итоге ни дали», — сказал Виталий Криворученко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»