Юрген Клопп: «Ливерпуль не сдается в борьбе за чемпиоство»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о шансах команды на чемпионство. Немец заявил, что «красные» не сдадутся в борьбе за первое место с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» сложно победить, а это очень важно в футболе. Что касается динамики в турнирной таблице, то она немного изменилась — теперь мы вторые, а «Манчестер Сити» первый. Сезон еще не завершился, и мы не сдадимся», — сказал наставник «красных».

Напомним, что команда Клоппа теперь располагается на второй строчке с 70 очками. Она отстает от «горожан» на одно очко.

Фото: Global Look Press

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