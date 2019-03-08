«ПСЖ» хочет продлить контракт с Томасом Тухелем до 2022 года

«ПСЖ» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем. Надавно команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед» (1:3, 2:0).

Парижане предложили немцу новое соглашение до 2022 года с существенным увеличением зарплаты еще после первой игры с «МЮ» (2:0).

Невыход в четвертьфинал не повлиял на решение клуба. Тухель даст ответ в течение двух недель. Ожидается, что он продлит контракт. Действующее соглашение тренера с «ПСЖ» рассчитано до июня 2020 года.

После 26 матчей парижане лидируют в таблице лиги 1 с отрывом в 17 очков, имея при этом на игру меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien