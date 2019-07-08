Сергей Милинкович-Савич может заменить Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Сербии и «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Игроком интересует «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 26-летний хавбек Поль Погба собирается покинуть «Олд Траффорд» этим летом, однако прежде чем отпустить игрока в мадридский «Реал», руководство «МЮ» попросило у француза время на то, чтобы найти ему подходящую замену.
По информации источника, 24-летний Милинкович-Савич рассматривается именно на эту роль. В услугах сербского футболиста также заинтересован «ПСЖ», однако руководство «Лацио» сообщило, что не получало соответствующих предложений от парижского клуба.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел в составе римского клуба 41 матч, забил 7 голов и стал обладателем Кубка страны.
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport