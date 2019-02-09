Тибо Куртуа: «Если фаны «Атлетико» будут швырять что-то в мою голову, это лишь больше замотивирует меня»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа перед гостевым матчем 23-го тура Ла Лиги с «Атлетико» высказался от отношении к нему фанатов «матрасников». Матч пройдет сегодня.

Куртуа за три сезона в составе «Атлетико» провел 154 матча. Рядом с новым стадионом клуба «Ванда Метрополитано» есть аллея с табличками тех, кто сыграл за команду минимум 100 матчей. После перехода Куртуа в «Реал» прошлым летом табличка Куртуа была испорчена фанатами.

«Как-то на улице фанат крикнул мне «Aupa Atleti» (Вперед, «Атлетико»). Не было никакой негативной реакции. Все ограничивается социальными сетями или плевками и закрашиванием моей плиты возле стадиона. Что ж, если это делает людей счастливыми, это хорошо для них. Мне все равно. Если они захотят швырять что-то в мою голову, это не повлияет на меня. Это придаст мне большую мотивацию», – заявил бельгиец.

На ftbl.ru сегодня можно посмотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало – в 18:15 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: As