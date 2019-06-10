«Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Автор: Тимофей Поршнев 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту». Португальцы скоро сделают предложение московскому клубу.

В 28-летнем форварде заинтересован лично главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау, который работал вместе с ним в «Браге». Отмечается, что игрок и специалист уже провели встречу и обсудили возможный переход.

Сообщается, что «Порту» может сделать предложение «Спартаку» о трансфере Зе Луиша до 11 июня.

В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: O Jogo

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