Рафаэль Варан готов остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может остаться в мадридском клубе. Зарплата по контракту вырастет до 9 млн евро.

«Реал» не намерен продавать Варана и не будет рассматривать предложения от других клубов. Сумма выкупа, прописанная в контракте француза – 500 миллионов евро. В «Мадриде» не намерены продавать его дешевле этой суммы.

В клубе считают, что им не удастся найти защитника с тем же опытом, в том же возрасте и такого же уровня. К тому же, стали известны причины, почему Варан захотел уйти.

Во-первых, новый контракт. Сейчас «Реал» пытается уговорить его подписать новое соглашение, и позиция игрока, который был твердо намерен уйти летом, смягчается. Вероятно, он продлит контракт, а зарплата вырастет с 6 до 9 миллионов евро в год.

Кроме того, Варан был расстроен, что клуб не устроил празднования его победы на ЧМ-2018. Игроков «Атлетико» и «Барселоны» наградили на поле, а «Реал» ограничился видео перед матчем с «Леганесом».

Фото: Global Look Press

Источник: As