Маурицио Сарри может возглавить «Челси» после ухода Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может сменить Антонио Конте на посту наставника «Челси». Лондонцы уже связались со специалистом.

При этом «аристократы» должны будут выплатить неаполитанцам компенсацию в размере восьми млн евро, если успеют сделать это до 31 мая. Такие условия прописаны в контракте Сарри. Однако президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет исключить этот пункт из соглашения.

В настоящий момент «Наполи» под руководством Сарри возглавляет турнирную таблицу Серии А. Конте в свою очередь идет на четвертой позиции в АПЛ и летом может покинуть «Челси» ради сборной Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport