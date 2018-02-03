Маурицио Сарри может возглавить «Челси» после ухода Антонио Конте

Автор: Никита Воробьев 0

Маурицио Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может сменить Антонио Конте на посту наставника «Челси». Лондонцы уже связались со специалистом.

При этом «аристократы» должны будут выплатить неаполитанцам компенсацию в размере восьми млн евро, если успеют сделать это до 31 мая. Такие условия прописаны в контракте Сарри. Однако президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет исключить этот пункт из соглашения.

В настоящий момент «Наполи» под руководством Сарри возглавляет турнирную таблицу Серии А. Конте в свою очередь идет на четвертой позиции в АПЛ и летом может покинуть «Челси» ради сборной Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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