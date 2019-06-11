Рафаэль Бенитес возглавит «Челси»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Бенитес

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в «Челси». Он уже возглавлял «синих» в период с 2012 по 2013 год. 

Сообщается, что лондонский клуб не отпустит главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус», пока не договорится с испанским специалистом. Окончательное решение должно быть принято в течение 48 часов.

Примечательно, что в 2015 году Бенитес уступил место Сарри на посту главного тренера «Наполи».  Бенитес возглавил «Ньюкасл» весной 2016 года. Нынешний контракт 59-летнего тренера рассчитан до июля 2019 года. В завершившемся сезоне АПЛ «Ньюкасл» занят 13-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ливерпуль» получил больше всех призовых в АПЛ

Эден Азар

«Реал» заплатит за Эдена Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

«Челси» требует у «Ювентуса» компенсацию за переход Маурицио Сарри

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 