Рафаэль Бенитес возглавит «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в «Челси». Он уже возглавлял «синих» в период с 2012 по 2013 год.

Сообщается, что лондонский клуб не отпустит главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус», пока не договорится с испанским специалистом. Окончательное решение должно быть принято в течение 48 часов.

Примечательно, что в 2015 году Бенитес уступил место Сарри на посту главного тренера «Наполи». Бенитес возглавил «Ньюкасл» весной 2016 года. Нынешний контракт 59-летнего тренера рассчитан до июля 2019 года. В завершившемся сезоне АПЛ «Ньюкасл» занят 13-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport