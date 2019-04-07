Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов сыграть с «Аяксом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы. Он уже вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с «Аяксом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Роналду получил травму во время игры за сборную Португалии. Отмечается, что пока нет ясности, выйдет португалец на поле в Амстердаме с первых минут или останется на скамейке запасных.

Также сообщается, что полузащитник Эмре Джан повредил лодыжку и может пропустить матч. «Ювентус» проведет первый четвертьфинальный матч с «Аяксом» 10 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia