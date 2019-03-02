В Белоруссии утвердили решение не считать российских футболистов легионерами

Автор: Поршнев Тимофей 0

Чемпионат мира по футболу. Церемония открытия. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Белорусская федерация футбола (АБФФ) утвердила решение не считать российских футболистов легионерами. Ранее белорусские футболисты перестали быть легионерами в России.

Такое решение было принято на очередном заседании Исполкома федерации. Согласно решению, с 22 февраля 2019 года граждане РФ не будут считаться легионерами в турнирах под эгидой АБФФ.

К таким соревнованиям относятся Суперкубок Белоруссии, Кубок Белоруссии, высшая лига, первая лига, вторая лига, чемпионат и Кубок среди женских команд.

Напомним, с 22 февраля этого года белорусов перестали считать легионерами в чемпионате России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Tribuna.com

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