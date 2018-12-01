Де Лигт сравнил себя с игроком «Барселоны»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт сравнил себя с игроком «Барселоны». Футболист амстердамского клуба считает, что по амплуа он похож на Жерара Пике.

«Я похож на Пике. Мне нравится контролировать мяч. Я силен при игре в обороне. Как и Жерар, я начинал в роли полузащитника. К тому же стиль игры «Аякса» похож на стиль «Барселоны»: прессинг, высокое расположение линии обороны и преимущество над соперниками по проценту владения мячом» — заявил де Лигт.

Напомним, что «Барселона» проявляет интерес к молодому защитнику. Также в приобретении игрока заинтересованы «ПСЖ», «Рома» и еще несколько топ-клубов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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