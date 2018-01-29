Софьян Ханни пройдет медобследование для «Спартака»

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни был замечен в аэропорту Брюсселя. По информации бельгийских СМИ, футболист отправился в Рим, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в московский «Спартак».
В случае успешного прохождения осмотра между сторонами состоятся финальные переговоры. Ранее сообщалось, что Ханни отказался от перехода в стан красно-белых по семейным обстоятельствам.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Андерлехт».
Фото: Global Look Press
Источник: Het Laatste Nieuws