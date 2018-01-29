Софьян Ханни пройдет медобследование для «Спартака»

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни был замечен в аэропорту Брюсселя. По информации бельгийских СМИ, футболист отправился в Рим, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в московский «Спартак».

В случае успешного прохождения осмотра между сторонами состоятся финальные переговоры. Ранее сообщалось, что Ханни отказался от перехода в стан красно-белых по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Андерлехт».

Фото: Global Look Press

Источник: Het Laatste Nieuws

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