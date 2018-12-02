Премьер-лига. 16-й тур. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью

В матче 16-го тура чемпионата России «Ростов» принимал ЦСКА. Матч закончился нулевой ничьей.

Премьер-лига. 16-й тур

РОСТОВ — ЦСКА — 0:0.

Ростов-на-Дону. 2 декабря.

Стадион «Ростов Арена». 32 182 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Зуев, Паршивлюк, Логашов, Ионов (Шомуродов, 80), Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич (Бийол, 90), Сигурдссон (Кучаев, 67), Нисимура (Чалов, 56).

Предупреждения: Влашич (4), Обляков (49), Юсупов (49), Зуев (56), Щенников (64).

Удаление: Обляков (89).

Нереализованный пенальти: Влашич (55).

10 (3) удары (в створ) 6 (4)

12 фолы 6

6 угловые 3

1 офсайды 2

50 % владения мячом 50

Первый тайм активнее начали ростовчане. На 3-й минуте Ионов вырвался на ударную позицию и пробил в дальний угол. Акинфеев спас гостей. На 27-й минуте в штрафной «армейцев» мяч получил Зуев, затем футболист пробил, но снова вратарь ЦСКА отбил этот удар. После этого момент создали гости. Влашич навесил в штрафную ростовчан, Сигурдссон выиграл борьбу в воздухе и пробил. Песьяков был на месте. Второй тайм начался с пенальти в ворота «Ростова». На 54-й минуте Вилюш сбил в штрафной Сигурдссона. 11-метровый не реализовал Влашич: Песьяков спас команду. Через пять минут был момент у ростовской команды. Зуев получил мяч и пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. На 89-й минуте «армейцы» остались в меньшинстве. Обляков толкнул Зуева и получил желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»