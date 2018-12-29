«Томь» договорилась с «Газпром нефтью»

ПАО «Газпром нефть» продолжит финансировать «Томь». Долги по зарплате погасят во 2-й декаде января.

Об этом сообщил президент сибирского клуба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, финансовые поступления в «Томь» ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, объем этих поступлений позволит погасить долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба.

«Сергей Анатольевич пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами», – говорится в сообщении на официальной странице «Томи» «ВКонтакте». После 24 туров «Томь» занимает в таблице Олимп-ФНЛ второе место.

Фото: Global Look Press

Источник: страница «Томи» «ВКонтакте»