Жена Мамаева: «Пока Паша не выйдет, «Краснодар» не сможет расторгнуть контракт с ним»

Автор: Роман Шлуинский 0

Алана Мамаева

Жена Павла Мамаева, полузащитника «Краснодара», Алана рассказала про контракт футболиста с командой. Она заявила, что клуб не может расторгнуть соглашение с ее мужем, пока он находится в СИЗО.

«Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично — переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф», — сказала Алана.

Напомним, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким.

Фото: Instagram
Источник: Комсомольская правда — Краснодар

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