Итальянский «Дженоа» может быть продан арабскому инвестиционному фонду

Итальянские команды продолжают интересовать рынок восточных стран. Президент «Дженоа» Энрико Прециози может уступить контрольный пакет клуба арабскому инвестиционному фонду.

Сообщается, что стороны уже провели переговоры в Лондоне. Потенциальные покупатели готовы вложить 90 млн. евро и приобрести большую часть акций. Они планируют стать полноправными хозяева клуба и хотят быть уверены, что Энрико Прециози и его сын Фабрицио не будут заниматься куплей-продажей игроков.

Стоит добавить, что в Италии пока не уверены в положительном закрытии сделки.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport