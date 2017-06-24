Итальянский «Дженоа» может быть продан арабскому инвестиционному фонду

Автор: Никита Воробьев 0

Дженоа

Итальянские команды продолжают интересовать рынок восточных стран. Президент «Дженоа» Энрико Прециози может уступить контрольный пакет клуба арабскому инвестиционному фонду.

Сообщается, что стороны уже провели переговоры в Лондоне. Потенциальные покупатели готовы вложить 90 млн. евро и приобрести большую часть акций. Они планируют стать полноправными хозяева клуба и хотят быть уверены, что Энрико Прециози и его сын Фабрицио не будут заниматься куплей-продажей игроков.

Стоит добавить, что в Италии пока не уверены в положительном закрытии сделки.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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