Жозе Моуринью: «Марсьялю, Рэшфорду и Шоу не хватает зрелости и характера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, чего не хватает некоторым футболистам его команды. Среди этих игроков есть Маркус Рэшфорд.

В интервью Христо Стоичкову на испанском телеканале Univision португалец выделил Люка Шоу, Антони Марсьяля, Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда.

«Им не хватает зрелости. Я не был футболистом, но под зрелостью я имею в виду личные качества.

Мы [в их возрасте] были уже больше мужчинами. Были более зрелыми. Лучше подготовленными к жизни. Скажем так, мы были менее защищены.

На английском языке это называется «избалованные дети». Сейчас наши дети больше избалованы, чем были мы нашими родителями. Социальная жизнь наших детей отличается от той, что была у нас.

Сейчас люди взрослеют медленнее. Взять, к примеру, Люка Шоу, который пришел в «МЮ» на два года раньше меня. Он не тянул. Да, у него был потенциал, но он не тянул.

Я имею в виду Люка Шоу, Антони Марсьяля, Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда. Им всем не хватает характера, личности, природной спортивной агрессии», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror