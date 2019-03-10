Во Владивостоке подрались фанаты «Луча» и СКА-Хабаровска

Возле стадиона «Динамо» во Владивостоке случился конфликт между двумя группами людей. В массовой драке участвовали фанаты «Луча» и хабаровского СКА.

Сегодня хабаровчане победили в принципиальном дерби в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ (2:0). Началась потасовка около кафе около стадиона «Динамо» − несколько человек, предположительно, болельщиков СКА, избивали, предположительно, болельщиков «Луча».

Затем драка стенка на стенку продолжилась около забора спортивной арены. Конфликт закончился после вмешательства сотрудников полиции, которые сделали как минимум пять предупредительных выстрелов в воздух.

Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

В отношении задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Фото: Global Look Press

Источник: VL.ru