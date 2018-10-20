Сальваторе Боккетти: «У нас с друзьями пиццерия в Лондоне, в Барселоне и Неаполе. Возможно, будет и в Москве»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о российской кухне и своем бизнесе. Игрок может открыть свою пиццерию в Москве.

— Ваша супруга – русская. На каком языке общаетесь в семье?

— Жена уже отлично владеет итальянским. Поэтому по-русски мы с ней говорим сейчас меньше. Марио обычно общается со мной по-русски. Мне, конечно, хочется, чтобы он говорил по-итальянски тоже. Дочка Грейс использует смесь двух языков.

— Русскую кухню уважаете?

— Да, люблю пельмени. Еще мне нравится суп, который готовит жена. Ну, а если хочется пиццу, всегда можно сходить в пиццерию.

— Как вам, кстати, пришла идея создать свою пиццерию?

— Мы с друзьями хотели открыть что-нибудь новое. Один из них готовит пиццу. Тогда я предложил: «А что если нам открыть пиццерию? Создадим одну маленькую в Лондоне и посмотрим, как пойдет дело».

Все было здорово. Поэтому вскоре мы открыли еще одну пиццерию в Барселоне, а затем и в Неаполе. Подумаю, возможно, будет и в Москве. Думаю, русские ребята любят пиццу. Поищем место.

— Какую пиццу у вас заказывать?

— Мне очень нравится с томатами черри и сыром. «Маргарита» тоже отличная.

— Значит, у вас настоящая итальянская пицца.

— Нет, не итальянская! А именно неаполитанская. Потому что родина пиццы — Неаполь. Там — самая вкусная!

Сейчас, к слову, когда у нас было 5 выходных, как раз летал в Лондон, общался с партнером и смотрел, как развивается пиццерия. И заодно немного погулял с семьей, – сказал Боккетти.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»